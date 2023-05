Umstellung in Mettmann Straßenbeleuchtung wird weiter auf LED umgerüstet

Mettmann · Die Vorteile sind enorm: Nicht nur der deutlich geringere Stromverbrauch, sondern auch die Langlebigkeit der LED-Leuchten in Straßenlaternen überzeugen. Die Umstellung in Mettmann ist längst beschlossene Sache und bereits in Arbeit.

11.05.2023, 06:00 Uhr

Nach und nach wird die Straßenbeleuchtung in Mettmann auf LED umgerüstet. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Mehr als 2000 Straßenlaternen sorgen für gute Sicht in Mettmann. Weil viele von ihnen mit einer veralteten Technik ausgestattet sind, die ein Vielfaches mehr an Strom verbraucht als moderne Beleuchtungskörper, werden sie peu à peu ausgetauscht – auch vor dem Hintergrund steigender Energiekosten wird die Umrüstung der Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtungskörper, die nicht nur bis zu 80 Prozent weniger Strom verbrauchen, sondern auch wartungsärmer und langlebiger sind, intensiviert. Inzwischen wurden bereits etwa 800 Laternen umgerüstet. Im Bereich der Schumannstraße in Mettmann-Süd sind zuletzt weitere 26 Straßenlaternen auf LED umgerüstet worden. Als Nächstes wird die Verwaltung bei der energieeffizienten Umrüstung die Beleuchtung auf der Blumenstraße sowie in Teilbereichen des Amselwegs auf LED umrüsten. Mehr LED-Leuchten in Mettmann Maßnahme zum Energiesparen Mehr LED-Leuchten in Mettmann Dass die Leuchtmittel nicht Straßenzug für Straßenzug ausgetauscht werden, sondern immer wieder die Örtlichkeit gewechselt wird, ist dem Umstand geschuldet, dass zuerst dort umgerüstet wird, wo die Beleuchtung am ältesten ist und am meisten Energie verbraucht. Ziel ist, sämtliche Straßenlaternen im Stadtgebiet mit LED-Technik auszustatten.

(von)