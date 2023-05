Zukunft der VHS Mettmann Digitalisierung und Online-Angeboten rücken in den Fokus

Gab es vor Corona z.B. noch ein groß angelegtes Jahresprogramm, das an alle Haushalte verteilt wurde und oft, viel zu oft bald im Papierkorb landete, liegt der Fokus jetzt auf der digitalen Kommunikation via Website und Social Media. Gedruckt gibt es nur noch wenige Flyer mit einer kurzen Übersicht – als öffentliche Einrichtung hat die VHS eine Vorbildfunktion in Sachen Nachhaltigkeit. Das neue Programm erscheint am 21. Juni online. Nicht Wenige wollen nicht auf das Althergebrachte verzichten. Aber, und da huschte ein Lächeln über das Gesicht des sympathischen Vaters eines Sohnes, wenn er sich vorstelle, dass es seit etwa 20 Jahren Computerkurse für Teilnehmer im Alter von 50 Jahren gibt, sind sie inzwischen mehr als 70 Jahre alt und digital erreichbar. Allerdings braucht bekanntermaßen „gut Ding gut Weil“ – auch in Zeiten des Umbruchs: Sie braucht Zeit. Flexibel sein ist digital machbar. Flexibel auf plötzliche Herausforderungen reagieren geht digital bestens. Aber die Funktion einer Volkshochschule als sozialer Treffpunkt darf nicht vergessen werden.