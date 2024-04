Initiative in Mettmann Neues Bündnis gegen Einsamkeit

Die Wahrnehmung von Einsamkeit nach Altersgruppen, insbesondere bei sehr alten Menschen, ist nicht hinreichend erforscht, aber in sozialen Kontakten häufig erfahrbar. Seit 2022 beschäftigt sich der Verein Runder Tisch für Seniorenfragen Mettmann (RTfS) mit seinen mehr als 30 Mitgliedern mit der Wahrnehmung von Einsamkeit in der Gesellschaft. In der Laienhilfe „Helfende Hände“, zu den Festen für Alleinstehende im Frühling und an Heiligabend, zum Seniorentag und über die Mitgliedsorganisationen selbst wurde das Thema in den Gremien des Vereins erörtert.