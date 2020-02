Fußball : VfB 03 Hilden II stellt in Lohausen offensiv um

Im Nachholspiel beim Lohausener SV wollen die Hildener unbedingt punkten.

Lohausener SV – VfB 03 Hilden II. Beide Mannschaften lösten ihre Pflichtaufgaben beim verspäteten Auftakt in der Bezirksliga-Gruppe 1. Die VfB 03-Reserve eher mit Ach und Krach (1:0) gegen den Zwölften Gnadental, Lohausen mit dem 3:1-Erfolg beim Schlusslicht Kalkum-Wittlaer. Aufgrund einer frühzeitigen Absprache gehen die Kontrahenten dem ungeliebten, aber ursprünglich als Nachholtermin eingeplanten Karnevalssamstag aus dem Weg. Bereits heute um 20 Uhr wird auf dem Sportplatz am Neusser Weg das am 9. Februar wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagte Duell zwischen dem Vierten Hilden und dem vier Zähler zurück liegenden SVL angepfiffen.

Aus dem Oberligakader rücken die zuletzt in Kleve nicht eingesetzten Moritz Holz, Nils Piotraschke und Nick Hellenkamp, die allesamt ihren fußballerischen Ursprung im Bezirksligateam haben, in die Startelf. Ein Sturmduo mit dem jungen Hellenkamp und dem erfahrenen Dennis Lichtenwimmer wäre denkbar, wobei der Sportliche Leiter des VfB 03 nach einer verletzungsbedingten Pause während der Vorbereitung immer besser in Fahrt kommt und in der Partie gegen Gnadental mit dem Tor des Tages überzeugte.