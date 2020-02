Fußball : VfB 03 Hilden II beendet die Vorbereitung mit einem Sieg

Jetzt freuen sich die Hildener Fußballer auf den Bezirksliga-Auftakt am Sonntag beim Tabellennachbarn Lohausener SV.

Zu Beginn die Gäste im Glück: Nach einer unfairen Attacke von Lukas Schmetz an der Strafraumgrenze parierte Torhüter Michael Miler den fälligen Freistoß in glänzender Manier. Dann setzten die Gäste die Akzente. Auf Zuspiel von Moritz Holz (8.) scheiterte Marco Tassone an Teutonia-Keeper Benedict Ruckes, der aber nach einer Viertelstunde gegen den Schuss von Giovanni Spinella in die kurze Ecke keine Abwehrchance hatte. Tim Tiefenthal, ebenso wie Gaspare Spinella und Holz am Führungstreffer beteiligt, verfehlte sechs Minuten darauf nur knapp das Kleinenbroicher Gehäuse.