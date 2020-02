Fußball : VfB 03 Hilden II steht in Lohausen vor einer hohen Hürde

Die Hildener Bezirksliga-Fußballer hoffen nach guter Vorbereitung auf einen erfolgreichen Start, um den Anschluss zu halten.

Lohausener SV – VfB 03 Hilden II. Für den Vierten der Bezirksliga- Gruppe 1, den VfB 03 Hilden II, steht zum Meisterschaftsauftakt in 2020 am Sonntag (15 Uhr) das Duell beim direkten, aber fünf Zähler zurück liegenden Verfolger Lohausener SV im Terminplan. „Ja, wir hatten im Vergleich zum vergangenen Sommer eine bessere Vorbereitung. Es konnten in taktischer Hinsicht manche Dinge stabilisiert und neue Varianten ausprobiert werden. Dazu kommt eine konstant gute Trainingsbeteiligung, sodass die Jungs auch physisch topfit sind“, betont Tim Schneider und ergänzt: „Da unser Kader von der Qualität und von der Anzahl der Spieler wieder groß genug ist, können wir auch die Ausfälle einiger Spieler kompensieren, die eigentlich für die Stammelf in Frage kommen.“