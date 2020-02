Fußball : ASV Mettmann lässt Sieg in Wuppertal liegen

Die Mettmanner Bezirksliga-Fußballer schaffen es trotz einer guten Leistung nicht, eine 2:1-Führung über die Runden zu bringen. Ein Elfmeter führt zum Ausgleich.

Germania Wuppertal – ASV Mettmann 2:2 (2:2). Gegenüber der Vorwoche steigerten sich die ASV-Fußballer in Wuppertal deutlich, trotzdem reichte es nicht zu einem Sieg. „Spielerisch und kämpferisch habe ich meiner Mannschaft nichts vorzuwerfen, Leider waren wir in der Chancenverwertung nicht clever genug und belohnten uns deshalb nicht für den riesigen Aufwand, den wir betrieben. Heute haben wir meiner Meinung nach zwei Punkte verloren“, fasste Daniele Varveri die Bezirksliga-Partie beim Aufsteiger zusammen. Der ehrgeizige Coach sprach von einer guten Gesamtleistung seiner Jungs, machte aber keinen Hehl daraus, dass er sich ärgerte, weil es nicht zu einem Sieg reichte: „Wir waren insbesondere im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft.“

Die Mettmanner fingen an wie die Feuerwehr und drückten die Gastgeber in ihre eigene Hälfte. Nach sechs Minuten fiel bereits die 1:0-Führung, als nach einer feinen Kombination der Ball scharf in den Strafraum gespielt wurde und ein Wuppertaler bei einem Abwehrversuch das Leder vor seinem einschussbereiten Gegenspieler ins eigene Tor beförderte. Danach folgte weiterhin erfrischender Offensivfußball des ASV – leider fehlte bei zwei klaren Möglichkeiten die Entschlossenheit im Abschluss. In diese Offensive hinein fiel „aus dem Nichts heraus“, so Varveri, der Ausgleichstreffer (23.). Die Gäste steckten den Gegentreffer gut weg und setzten ihre Angriffsaktionen konsequent fort. Burja Tahiraj sorgte für die erneute Führung des ASV und belohnte damit seine Elf für den Offensivdrang (28.). Die Germania agierte weiterhin defensiv und setzte auf ihre Stärke im Konterspiel. Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff fiel das 2:2, als bei einem der wenigen Entlastungsangriffe der Germania ein Stürmer im Mettmanner Strafraum gefoult wurde und der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Diese Gelegenheit nutzten die Gastgeber.