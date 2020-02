Fußball : SV Hilden-Ost verliert Spiel und Ousmane Soumah

Hewad Kamawah (2.v.r.) hatte mit dem SV Ost das Nachsehen. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

SC Unterbach holt drei hart erarbeitete Punkte. SSV Erkrath setzt seine imponierende Siegesserie fort. MSV Hilden zieht im Aufsteigerduell den Kürzeren.

SV Oberbilk 09 Düsseldorf – SC Unterbach 0:2 (0:0). Auch solche Begegnungen wollen im Kampf um den Aufstieg erst einmal gewonnen werden. Erst nach dem Platzverweis gegen Oberbilk (69. – Foul an Sven Gehrmann) stellte der SCU die Weichen in Richtung Sieg. Der eingewechselte Chris Ribjitzki bereitete die Führung durch Tobias Schössler vor (72.) und köpfte nach der Ecke von Daniel Mion (89.) zum Endstand ein. „Das war ein dreckiger Sieg. Oberbilk ging von Beginn an hochmotiviert in die Zweikämpfe. Wir bekamen nur selten Zugriff aufs Spiel, am Ende zählen nur die drei Punkte“, sah Jörg Spanihel, der Sportliche Leiter des Tabellendritten, alles andere als eine Gala-Vorstellung seines Teams.

SC Unterbach: Aust – Kurz (61. Loukil), Ziegler, Leeuwis, Keip (72. Burgwinkel), Schilling (46. Bischoff), Eberle, Gehrmann, Schössler, Oughalmi (46. Ribjitzki), Mion.

SSV Erkrath – FC Bosporus Düsseldorf 3:1 (1:0). Das Team von Trainer Denis Clausen schreibt seine Erfolgsstory fort, feierte den achten Dreier in Folge. „Am Ende war der Sieg verdient. Bosporus war ein robust zur Sache gehender Gegner, daran mussten sich unsere Jungs im Spielverlauf erst einmal gewöhnen. Vorentscheidend war dann, dass wir nach dem Anschlusstreffer gleich wieder den Zwei-Tore-Abstand herstellten“, bilanzierte Erkraths Sportlicher Leiter Werner Nowak.

Auf Vorarbeit von Christian Pira traf Manuel Dominguez Gea zur Pausenführung (28.). Tobias Freese erhöhte per Foulelfmeter, verursacht am gerade eingewechselten Sebastian Giera, auf 2:0 (62.). Ebenfalls per Elfer verkürzte der Gast (77.), ehe Dominguez Gea nach der Maßflanke von Aleksandrs Haibulians mit dem schönsten Tor des Tages, einem Volleyschuss in den Torwinkel (79.), den Endstand besorgte.

SSV Erkrath: König – Mahdad, Paktiani, Budek (46. Haibulians), Dominguez Gea (85. D. Nowak), Smith (58. Giera), Freese, Eickels, Fritsch, Pira, Heimes (69. D. Hagemann).

SC Düsseldorf-West II – MSV Hilden 3:2 (2:0). Auch im zweiten Duell der letztjährigen Aufsteiger zog der MSV den Kürzeren. Durch einen Doppelpack (34., 37.) legten die Oberkasseler den Grundstein zum Sieg. In der Schlussviertelstunde stemmte sich das Team von Trainer Ahmed Zarrouk noch einmal energisch gegen die drohende Niederlage. Beide Gegentore (76., 84.) gingen auf das Konto von Defensivspieler Karim Almakhloufi.

MSV Hilden: El Hasbouni – H. Bajut, Elghazi, K. Almakhloufi, Keksel, Kabil, Z. Bajut, Diallo, M. Bajut, B. Akyol (36. B. Amkhatriou), Remmach.

SV Hilden-Ost – TuSA 06 Düsseldorf 1:4 (0:2). Mit zwei frühen Treffern (4., 15. – fragwürdiger Foulelfmeter) untermauerte der spielerisch starke Vierte seine Siegambitionen. Die Gäste, die auch in der Defensive nichts anbrennen ließen, erhöhten nach Wiederbeginn (54., 65.) auf 4:0, ehe Thierno Barry mit einer feinen Einzelleistung (83.) den von Onur Dikisci erzielten Gegentreffer vorbereitete. „TuSA war heute in allen Belangen ein zu starker Gegner. Hätte unser vom DV Solingen II gekommene neue Torhüter Ömer Adiyaman nicht drei-, viermal toll reagiert, wäre die Niederlage noch höher ausgefallen“, fasste Coach Stephan Pühs zusammen. Am Ende verloren die Gastgeber nicht nur drei Punkte, sondern auch noch Ousmane Soumah durch eine rote Karte.

SV Hilden-Ost: Adiyaman – Kamawah, Spiecker (46. Soumah), Lange (79. Kafa), Ucar, Sürmeli, Aslan, Solmaz, Tokmak (46. Dikisci), S. Akyol (72. Barry), Yasar.

(ER)