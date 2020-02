Fußball : 1. FC Wülfrath bekommt Probleme

Jannik Weber (am Ball) musste mit „Rot“ vorzeitig vom Feld. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Der Bezirksliga-Spitzenreiter verliert nicht nur das Heimspiel gegen den SV Heisingen – es droht der Mannschaft von Sebastian Saufhaus der Abzug weiterer Punkte.

1. FC Wülfrath – Heisinger SV 1:2 (0:2). Diese Begegnung wird der Bezirksliga-Spitzenreiter so schnell nicht vergessen. Obwohl das Team von Sebastian Saufhaus über weite Strecken das Spiel bestimmte, verließen die Gastgeber den Kunstrasenplatz als Verlierer. Es war eine Partie, die von viel Hektik, einer Menge Karten – darunter eine rote für Neuzugang Jannik Weber (58.) – und eine Fülle vergebener Torchancen des FCW geprägt war. Zumal die Gastgeber noch zwei Lattentreffer durch Christos Karakitsos sowie einen Pfostenschuss von Marcin Müller verzeichneten.

Nach dem Abpfiff stapfte der völlig enttäuschte Sebastian Saufhaus kommentarlos in Richtung Kabine. Kämpferisch konnte man den Wülfrathern nichts vorwerfen, der Umgang mit den Chancen war dagegen hilflos. „Das war ein gebrauchter Sonntag“, stellte Kapitän Stefano Trißler direkt nach dem Abpfiff fest. „Irgendwie haben wir an die nicht zufriedenstellende Vorbereitung angeknüpft, kassierten durch ein Eigentor den 0:1-Rückstand und mussten fast die gesamte zweite Hälfte mit zehn Spielern auskommen.“

Es waren verschenkte Punkte, es kann aber noch schlimmer kommen. In der Halbzeitpause bestätigte Michael Massenberg, dass der FCW mit drei Punkten Abzug rechnen muss. „Es sieht derzeit danach aus, dass der DV Solingen die Punkte für das abgesagte Spiel Mitte Dezember zugesprochen bekommt. Der Verband ist der Auffassung, dass die Begegnung hätte stattfinden können, da der Platz am Erbacher Berg entgegen der Aussage des FCW zur Verfügung stand. Da wir anderer Ansicht sind, habe ich Einspruch gegen die Entscheidung des Verbandes eingelegt. Wir können jetzt nur abwarten.“ Etwas Positives gab es dennoch für den FCW, denn Verfolger FSV Vohwinkel spielte nur unentschieden, während der Dritte Union Velbert sogar verlor.

ASV Mettmann lässt Sieg in Wuppertal liegen

Fußball : ASV Mettmann lässt Sieg in Wuppertal liegen

Von Beginn an nahm der FCW das Heft in die Hand und erspielte sich in der ersten Viertelstunde durch Karakitsos, Jannik Weber und Ahmed Tepebas drei klare Möglichkeiten. Heisingen verlegte sich auf Konter, die aber klug vorgetragen wurden. Bei einem dieser Gegenangriffe fiel durch ein unglückliches Eigentor das 1:0 für die Gäste (28.). Wenige Minuten später konnte der SVH-Torwart nur im Nachfassen den Ball nach einen Freistoß von Karakitsos halten – im Gegenzug nutzten die Essener einen Aussetzer der FCW-Abwehr zum 2:0 (37.).