Fußball : Zweite des VfB 03 empfängt den Tabellenführer

Marvin Bell (rechts) fällt verletzt aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Am Ende der englischen Woche empfängt der VfB 03 Hilden II den Lohausener SV. Angepfiffen wird die Partie gegen den frischgebackenen Tabellenführer am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße.

Von Elmar Rump

Tatsächlich führen die Düsseldorfer nach den Siegen gegen die zum erweiterten Aufstiegsanwärterkreis zählenden SG Unterrath (4:2) und SSV Berghausen (3:1) das Feld in der Bezirksliga, Gruppe 1, an. „Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Lohausen immer ein schwer zu spielender, unangenehmer Gegner war. Die Mannschaft wurde personell verstärkt und lässt mit den beiden Siegen zum Saisonstart aufhorchen“, stellt VfB 03-Trainer Tim Schneider den Gästen ein gutes Zeugnis aus. Die erfahrenen Michael Behlau (31) und Albert Große-Ophoff (27) zählen immer noch zu den Leistungsträgern. Aktuell spielt sich auch der bereits dreimal als Torschütze erfolgreiche Lukas Kleine-Bley in den Vordergrund.