Fußball : VfB 03 Hilden reicht in Kleve ein torloses Remis

Erwin Mambasa (rechts, beim Kopfball) und Fabian zur Linden (18) bildeten in Kleve ein Sechser-Tandem. Foto: Markus van Offern (mvo)

Die Hildener Oberliga-Fußballer kämpfen nicht nur mit einem robusten Gegner, sondern auch mit den äußeren Umständen. Mit dem Punktgewinn vergrößert das Team von Marc Bach aber den Vorsprung auf die Abstiegszone.

Von Birgit Sicker

1. FC Kleve – VfB 03 Hilden 0:0. Das wahre Fußballvergnügen war es angesichts des starken Windes nicht, auch deshalb war Marc Bach letztlich mit der Punkteteilung in Kleve zufrieden, zumal der Trainer des VfB 03 feststellte: „Im Vergleich zum Spiel in der vorigen Saison haben wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.“ Und weil der Viertletzte SC Velbert erwartungsgemäß beim Oberliga-Spitzenreiter SV Straelen unterlag, wuchs der Vorsprung der Hildener auf die Abstiegszone um einen Zähler an.

Von überschwänglichem Jubel war auf der anderthalbstündigen Busfahrt in die Heimat jedoch nichts zu vernehmen. „Die Belastung auf dem Naturrasen war doch groß“, nannte Bach den wesentlichen Grund. Ein besonderes Anliegen vor einer ausführlichen Analyse waren dem VfB-Coach die Genesungswünsche für Sebastian van Brakel. Der 30-jährige wollte in Höhe der Hildener Bank den Ball nach vorne spielen, blieb dabei aber mit dem Stollen im Rasen hängen. „Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist und wünschen ihm alles Gute“, betonte Bach. Die Verletzung der Klever Defensivkraft hatte eine etwas längere Spielunterbrechung zur Folge.

So spielten sie 1. FC Kleve: Taner – Dragovic, Forster, Hühner, Klein-Wiele, Kurikciyan, Terfloth, van Brakel (29. Rume), Schneider, Haal (71. Santana), Kezer (82. Hammoud). VfB 03 Hilden: Oberhoff – Sangl, Härtel, Konstantinos, Serda, Mambasa, zur Linden, di Gaetano (66. Weber), Schaumburg (80. Krizanovic), Kunzl (62. Percoco), Falaye. Schiedsrichter: Thomas Dickmann.

Beide Mannschaften musste nicht nur mit dem Gegner klarkommen, sondern auch mit dem unberechenbaren Wind. „Das war extrem: Gefühlt hat er alle zehn Minuten die Richtung gewechselt“, fand Marc Bach. Mit dem Wind wechselte in den beiden Halbzeiten auch die jeweilige Dominanz. In der ersten Halbzeit verzeichneten die Hildener in einer chancenarmen Begegnung die besseren Möglichkeiten. So warteten sie nach einer Flanke von Ogün Serdar und einem vermeintlichen Handspiel eines Klevers vergeblich auf den Elfmeterpfiff (35.). Zwei Minuten später setzte sich Fabio di Gaetano auf der Außenbahn durch und passte das Leder quer vors Tor, doch am zweiten Pfosten missglückte Timo Kunzl die Ballannahme und FCK-Keeper Ahmet Taner konnte die Situation bereinigen. „Kleve hatte in der ersten Halbzeit keine Chance“, lobte Bach vor allem die Defensivarbeit von Erwin Mambasa, Fabian zur Linden und Stefan Schaumburg: „Die haben viele zweite Bälle geklärt.“

Nach dem Wiederanpfiff stand der VfB 03 im Zentrum nicht mehr so stabil, gleichwohl vermochten die Platzherren das nicht zu nutzen. Das lag auch an Marvin Oberhoff, der einen gechippten Ball entschärfte und im Duell gegen den allein vor ihm auftauchenden Sebastian Santana zur Ecke klärte (72.). Im internen Torhüterduell erhielt Oberhoff übrigens aufgrund seiner Leistungen in der Hinrunde den Vorzug vor Bastian Sube. „Das war eine ganz knappe Entscheidung, da sich beide in der Vorbereitung gut präsentiert haben, letztlich gab der Hinrunden-Bonus den Ausschlag“, berichtete der VfB‑Coach und ergänzte: „Marvin hat der Mannschaft heute sehr viel Sicherheit verliehen und mit dem gehaltenen Ball die Entscheidung gerechtfertigt.“

Am Ende der Oberliga-Partie fiel die Bilanz von Marc Bach durchwachsen aus. „Es war ein bisschen ein Glücksspiel – auf der einen wie auf der anderen Seite. Das war mit dem Wind schon grenzwertig. In der zweiten Halbzeit hatten wir Gegenwind und deshalb auch nicht mehr den Zug zum Tor“, führte der Hildener Coach aus. Zugleich lobte er sein Team: „Ein körperlich robuster Gegner, Naturrasen und Wind – die Mannschaft hat die Bedingungen angenommen.“