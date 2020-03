Handball : TB Wülfrath hält HSG Adler Haan mit Mühe in Schach

Leonie Fagin (l.) und Laetitia Karsch (r. ) versuchen, die Wülfratherin Loreen Jakobeit zu stoppen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Wülfrather Handballerinnen treffen im Derby gegen den Vorletzten HSG Adler Haan auf viel Widerstand. Erst in der letzten Viertelstunde neigt sich die Waagschale deutlich zugunsten des Regionalliga-Spitzenreiters.

TB Wülfrath – HSG Adler Haan (Frauen) 33:27 (17:14). Im Hinrunden-Duell kassierte Aufsteiger Haan in eigener Halle noch eine deutliche Abfuhr, diesmal aber verkauften sich die HSG-Handballerinnen teuer. Regionalliga-Spitzenreiter TBW musste Schwerstarbeit leisten, ehe der erneute Sieg über den Vorletzten in trockenen Tüchern war. Michael Cisik war letztlich nur mit dem Ergebnis zufrieden, stellte später verärgert fest: „Uns hat die notwendige Aggressivität gefehlt. Alle müssen sich steigern, damit wir gegen andere Mannschaften bestehen können.“ Was den TBW-Trainer besonders wurmte: Ausgerechnet nach der frohen Kunde, dass einem möglichen Aufstieg in die Dritte Liga seitens des Wülfrather Vorstandes keine Steine in den Weg gelegt werden, blieb sein Team unter seinen Möglichkeiten. Den Ausfall der erkälteten Friederike Büngeler wollte er nicht als Alibi gelten lassen: „Wir haben 14 Spielerinnen – da muss jede Verantwortung übernehmen.“ Eine, die voranging, war wieder einmal Jule Kürten, die zwar ebenfalls angeschlagen war, aber auf die Zähne biss und am Ende mit elf Treffern beste TBW-Werferin war. Dabei ist sie mit 19 Jahren die jüngste Spielerin im Kader des Tabellenführers.

Vor allem die erste Halbzeit stand ganz im Zeichen der Adler. Dabei musste André Wernicke aufgrund des Ausfalls von Jessica Strelau in der Deckung improvisieren, dafür setzten aber Clara Engel und Laetitia Karsch in der Verteidigung Akzente. Basis war eine kompakte 6:0-Formation, die bei Bedarf in eine 5:1-Abwehr wechselte. „Damit konnten wir Würfe aus dem Rückraum unterbinden und die Wülfratherinnen in Eins-gegen-eins Situationen zwingen – und da haben wir sehr gut verteidigt“, analysierte Wernicke. Aus den Ballgewinnen resultierten schnelle Gegenstöße und damit einfache Tore.

So spielten sie TB Wülfrath: Klanz, Giebisch – Sippli, Buiting (1), Kürten (11/5), Otte, Meyer (8), Fränken (1), Buschhaus (1), Kieckbusch (3), Jakobeit (4), Stausberg (1), Feldstedt (3). HSG Adler Haan: Siegmund, Kasper – Weller (2), Hölterhoff (3/2), Terhardt, Borutta, Engel (3), Hoppe (7), Frenzel, Karsch (2), Bob (7/2), Fagin (3/1).

Zwar gingen die TBW-Handballerinnen durch Jule Kürten bereits nach 29 Sekunden in Führung, doch per Siebenmeter glich Nadine Hälterhoff aus und Corinna Hoppe brachte die Haanerinnen mit 2:1 (3.) in Front. Laetitia Karsch erhöhte gar auf 3:1 (4.). Von da an sahen die Zuschauer in der Fliethe-Halle einen offenen Schlagabtausch. Erst nach zehn Minuten hatten die Wülfratherinnen durch einen Treffer von Loreen Jakobeit mit 7:6 wieder die Nase vorn. Doch die Führung wechselte: Leonie Fagin traf zum 9:8 (12.), Irina Bob zum 10:9 (17.). Kürten glich per Siebenmeter zum 10:10 (18.) aus, doch erst nach dem 13:13 (23.) setzten sich die Gastgeberinnen bis zur Pause auf 17:14 ab.