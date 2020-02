Handball : ME-Sport-Frauen wollen TD Lank hinter sich lassen

Treudeutsch Lank II – Mettmann-Sport (Frauen). Die deutliche Niederlage im Verbandsliga-Nachholspiel beim Bergischen HC haben die Handballerinnen von ME-Sport schnell verdaut. „Die Karnevalspause tat uns gut.

Bei der Lanker Reserve erwartet Tiedermann am Samstag (17.30 Uhr, Sporthalle Forstenberg) in Meerbusch eine Partie auf Augenhöhe und hofft, dass ME-Sport an den knappen 18:17-Hinspielerfolg – damals noch unter ihrem Vorgänger Marcus Laschet – anknüpfen kann. Die Gastgeberinnen legten einen fulminanten Saisonstart hin und standen lange an der Tabellenspitze. Einen großen Anteil daran hatten auch die Spielerinnen aus der ersten Mannschaft, die zu Beginn vermehrt aushalfen. So stand seinerzeit in Mettmann auch die wurfgewaltige Linkshänderin Birte Pritzen im Kader.