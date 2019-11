Handball : TBW freut sich auf das Derby beim Aufsteiger Haan

HSG Adler Haan – TB Wülfrath (Frauen). Die Handballerinnen des TB Wülfrath haben in den nächsten Wochen ein ambitioniertes Programm vor sich. Der Grund ist die Dachsanierung der Fliethe-Halle.

Zunächst richtet sich der Fokus aber auf das Derby am Sonntagabend (18.45 Uhr, Halle Adlerstraße) beim Liga-Neuling HSG Adler Haan. Der Respekt der TBW-Handballerinnen ist groß, immerhin schafften die Gastgeberinnen in den vergangenen Jahren vier Aufstiege in Folge. „Mit der knappen Niederlage in Weiden und dem Sieg in Frechen haben sie eindeutig unter Beweis gestellt, dass sie in der Liga angekommen sind“, sagt Wülfraths Co-Trainer Jörg Büngeler. Gleichwohl geht das erfahrene TBW-Team als Favorit in das Lokalduell. Nach den klaren Erfolgen über den SV Straelen und den HSV Frechen soll morgen Abend der dritte Streich folgen.