Handball : Auch die TBW-Weste hat jetzt einen Fleck

Die Wülfrather Regionalliga-Handballerinnen verlieren unerwartet bei Fortuna Köln. Viele technische Fehler geben den Ausschlag. Weniger überraschend kommt die Niederlage des Vorletzten HSG Adler Haan.

Turnerschaft St. Tönis – HSG Adler Haan (Frauen) 27:23 (13:9). Schwerer als erwartet tut sich der Aufsteiger in der Handball-Regionalliga. In St. Tönis hatte sich André Wernicke zumindest einen Punkt ausgerechnet, musste aber letztlich eine Niederlage hinnehmen. „Die Vorzeichen standen schon nicht gut. Ich hatte einige kranke und angeschlagene Spielerinnen dabei. Das wirkte sich im Laufe der Begegnung auf Kondition und Konzentration aus“, erläuterte der HSG-Trainer. Das war für ihn aber nicht der einzige Grund für die Niederlage. „Es hat sich erneut gezeigt, dass es uns in einigen Situationen schlichtweg an Cleverness fehlt“, erklärte Wernicke.