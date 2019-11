Basketball : Vizemeister TBW stoppt Aufsteiger Haan

In der Partie der Handball-Regionalliga stellen die Wülfratherinnen bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Nach der Pause kann die HSG Adler verkürzen – eine wirkliche Wende gelingt dem Wernicke-Team jedoch nicht.

„Der TBW war die spielerisch eindeutig bessere Mannschaft und gewann auch in dieser Höhe verdient“, zeigte sich der HSG-Trainer als fairer Verlierer und stellte fest: „Leider fanden wir überhaupt nicht zu unserem Spiel. Ohne die gute Vorstellung der Wülfratherinnen schmälern zu wollen: Es war unser bisher schwächstes Spiel in dieser Saison.“ Wernicke suchte nach einer Erklärung für den Auftritt seiner Mannschaft. Ein Grund war für ihn der übergroße Respekt vor dem Aufstiegsfavoriten: „Wir haben ein sehr junges Team, das als Aufsteiger gegen eine Mannschaft spielte, die wieder zurück in die Dritte Liga möchte.“ Von Aufstiegsambitionen mag Michael Cisik noch nicht reden. „Dazu ist es noch zu früh in dieser Saison“, stellte der TBW-Coach fest. Gleichwohl war er mit der Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden: „Das war ein gutes Spiel gegen einen starken, technisch versierten Aufsteiger.“ Die Trümpfe seines Teams sah er in einer hochkonzentrierten und starken Abwehr und in einem geduldig spielenden Angriff. Dazu hob der Coach die mannschaftliche Geschlossenheit hervor. „Das war deutlich besser als in den ersten beiden Partien“, sagte er.