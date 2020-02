Handball : Spitzenreiter TB Wülfrath empfängt Aufsteiger HSG Adler Haan

TB Wülfrath – HSG Adler Haan (Frauen). Die HSG-Handballerinnen stehen vor einer hohen Hürde. Der abstiegsgefährdete Regionalliga-Neuling tritt am Samstag (17.30 Uhr, Fliethe-Halle) beim Spitzenreiter an.

Da sind die Rollen klar verteilt. „Wir müssen uns nichts vormachen. Der TBW strebt in die Dritte Liga und wird sich von unserem jungen Team wohl kaum aufhalten lassen“, stellt Andre Wernicke fest.

An der Favoritenrolle seiner Truppe geht für Michael Cisik kein Weg vorbei. „Ich erwarte zwei Punkte“, formuliert der TBW-Coach deutlich. Am Donnerstag gaben die Vereinsverantwortlichen endlich grünes Licht. „Wenn wir es sportlich schaffen, ist der Aufstieg gesichert“, berichtet Cisik und betont: „Das ist ein super Signal an die Mannschaft.“ Auch deshalb rechnet der Coach mit einer konzentrierten Vorstellung des Tabellenführers.