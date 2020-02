Handball : DJK Unitas Haan ist in Habachtstellung

Mit Tobias Joest (im Bild) und Christopher Seher hat die Unitas gleich zwei gute Torleute. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Mannschaft von Kai Müller empfängt am Samstag in der Halle an der Adlerstraße den Tabellenletzten HSG Neuss/Düsseldorf II.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

DJK Unitas Haan – HSG Neuss/Düsseldorf II. Vor einer undankbaren Aufgabe stehen an diesem Samstag (19.30 Uhr, Halle an de Adlerstraße) die Handballer der Unitas. „Wir wissen ja gar nicht, was kommt“, sagt Kai Müller mit Blick auf den Gegner. „Ist es eine A-Jugend oder ein Mix aus zweiter, dritter und vierter Mannschaft, stehen Spieler im Kader, die vor kurzem noch in der Ersten spielten?“, stellt sich der Haaner entscheidende Fragen – auf die es aber keine Antworten gibt. „Die Ergebnisse deuten eher auf eine schwache Besetzung“, stellt Müller fest.

Grund für das Durcheinander ist die Insolvenz der HSG Neuss/Düsseldorf, die deshalb ihre Erstvertretung aus der Dritten Liga zurückzog. Seither gibt das Oberliga-Team der Konkurrenz Rätsel auf. Sportlich gab’s vor der Karnevalspause eine 21:42-Klatsche gegen den TV Oppum. Drei Wochen zuvor langte es immerhin zu einer ehrenhaften 20:25-Niederlage gegen Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein. Welches Gesicht die HSG-Zweite an diesem Wochenende zeigt, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur eines: Uli Richter ist nicht mehr der verantwortliche Trainer. Erst vor dieser Saison wechselte er vom TV Angermund nach Neuss, freute sich auf eine neue Herausforderung. Letztlich war sie wohl größer als in seinen kühnsten Träumen und deshalb löste Richter seinen Vertrag bei der HSG in gegenseitigem Einvernehmen auf.