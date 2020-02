Fußball : VfB 03 Hilden II geht mit Respekt ins Derby beim HSV Langenfeld

Die Hildener Bezirksliga-Fußballer wollen mit einem Sieg beim HSV Langenfeld den Anschluss an das Führungstrio halten. Trainer Tim Schneider warnt aber vor einem unangenehmen Gegner mit Defensivqualitäten.

Gegenüber dem 5:3-Erfolg im Nachholspiel vor Karneval in Lohausen gibt es Korrekturen in der Startelf. Roman Werner ist in Urlaub, Nils Piotraschke steht wohl wieder im Oberligakader und die Offensivkräfte Gianluca de Meo und Tim Tiefenthal fehlen weiterhin. Dafür ist Pascal Peponis nach seinem Wechsel vom VfL Benrath endlich spielberechtigt. Personelle Umstellungen machen Schneider indes kaum Sorgen. „Wir können mit veränderten Besetzungen auch unterschiedliche Systeme spielen. Daran haben wir in den Trainingseinheiten lange gearbeitet und die Jungs verstehen es, das sonntags auf den Platz zu bringen“, sagt er. Auch der Umstand, dass die Mannschaft am Dienstagabend durch den erkältungsbedingten Ausfall ihres Trainerduos Schneider/Schmidt auf sich alleine gestellt war, scheint kein Nachteil. „Da haben wir alle genug Verantwortung und Charakter, um solch eine Einheit konzentriert in eigener Regie abzuwickeln. Außerdem will jeder am Sonntag in der Startelf stehen. Gerade der Sieg unter widrigen Bedingungen in Lohausen hat uns in Sachen Selbstvertrauen, Mentalität und Engagement einen weiteren Schub gegeben“, betont Christoff Donath.