Handball : HSG Adler Haan hängt im Regionalliga-Keller fest

Irina Bob (beim Wurf) rettete am Ende das 26:26-Unentschieden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Regionalliga-Aufsteiger hat weiterhin Probleme.

HSG Adler Haan – HC Weiden 26.26 (13:12) (Frauen). Andre Wernicke konnte eine gewisse Enttäuschung nicht verbergen. „Gegen den HC Weiden hatte ich mir eigentlich im Kampf um den Klassenerhalt einen Sieg ausgerechnet. Mit dem Remis kann ich aber leben. Es ist immerhin der erste Punkt, den wir in dieser Saison in der eigenen Halle holten“, analysierte er. Der Coach der Haaner Regionalliga-Handballerinnen, der zumeist optimistisch in die Zukunft schaut, trauerte nicht lange einem möglichen Erfolg nach, sondern gewann dem Unentschieden etwas Positives ab. „Wenn es letztlich auch nur ein Zähler war, kann auch dieser eine Punkt für Selbstvertrauen bei meiner jungen Mannschaft sorgen“, stellte er fest.