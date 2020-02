Fußball : Spitzenreiter 1. FC Wülfrath braucht Heimsieg über Britannia Solingen

1. FC Wülfrath – FC Britannia Solingen. Einen glatten Fehlstart nach der Winterpause landete Bezirksliga-Spitzenreiter 1. FC Wülfrath, verlor sowohl gegen den Heisinger SV als auch beim neuen Tabellenzweiten SV Union Velbert.

Jetzt hoffen die Wülfrather Verantwortlichen, dass die Mannschaft von Sebastian Saufhaus gegen Britannia Solingen (Sonntag, 15 Uhr, Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg) in diesem Jahr endlich punktet. Im Hinspiel setzten sich die FCW-Fußballer klar durch und wollen nun auch am Sonntag die Oberhand behalten. „Der Sieg bei Britannia ist schon lange her. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Wir haben einige personelle Probleme, so dass wir nur bedingt als Favorit auflaufen“, erklärt Massenberg. Der sonst so optimistische FCW-Vorsitzende geht mit Skepsis in die Partie. Ein Fragezeichen steht hinter einigen Spieler, die mit einem grippalen Infekt zu kämpfen haben. Hinzu kommen Verletzte wie Torwart Christopher Möllering und Defensivakteur Stefano Trißler. Mit Jannik Weber und Dennis Krol fehlen zwei weitere wichtige Leistungsträger wegen einer Rotsperre. „Wir haben einen recht großen Kader. Jetzt können sich auch die Fußballer beweisen, die sonst nicht so viele Einsatzzeiten haben“, betont Massenberg angesichts der angespannten personellen Lage.