Handball : Mettmann-Sport gehen die Handballer aus – Spielabsage

Weil der Oberligist nur noch drei gesunde Akteure zur Verfügung hat, sagt der Verein die Begegnung in Angermund ab

TV Angermund – Mettmann-Sport. Wenn die Handballer von ME-Sport auf den TV Angermund treffen, gibt es meist keine Handball-Leckerbissen. Allerdings sind die Nachbarschaftsduelle immer von sehr viel Spannung und Brisanz geprägt. Auch Andre Loschinski erinnert sich gerne an die vergangenen Duelle. „Es waren nie schöne Spiele und wir haben oft nicht gut ausgesehen. Allerdings haben wir in der letzten Zeit das Feld sehr häufig als Sieger verlassen“, sagt der Co-Trainer von ME-Sport.

Einen ähnlichen Verlauf nahm das Hinspiel im Herrenhaus. Nach einem 15:17-Rückstand zur Pause drehten die Mettmanner die Partie und fuhren einen klaren 34:28-Sieg ein. Einen großen Anteil daran hatten Paul d’Avoine und Sören Falkenberg. Sie erzielten zusammen 14 Tore für ME-Sport. Falkenberg ist jedoch seit längerer Zeit aufgrund einer Verletzung zum Zuschauen verdammt. Sein Handbruch scheint verheilt, ein Einsatz in Angermund kam aber noch zu früh. D’Avoine ist weiterhin angeschlagen, biss aber zuletzt auf die Zähne. Das allein reicht jedoch nicht für das Derby, mussten die Verantwortlichen von ME-Sport erkennen. Weil Chefcoach Jürgen Tiedermann letztlich nur drei gesunde Spieler zur Verfügung standen, sagten sie das Derby in Angermund ab. Damit verpassen die Mettmanner die Chance, sich mit einem Sieg ein größeres Polster zur Abstiegszone zu verschaffen

Den Angermundern kommt der Erfolg am grünen Tisch ganz gelegen. In bisher sieben Partien vor eigenem Publikum erzielten sie erst Anfang Februar mit dem 35:31 gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade den ersten Heimsieg. Sieben Punkte trennten die Angerländer von den Gästen – jetzt schrumpfte der Rückstand auf fünf Zähler. Zugleich vergrößerten sie den Vorsprung auf den Vorletzten TSV Aufderhöhe, der am Samstag beim Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein antritt, auf fünf Punkte. Gleichwohl bleibt die Mannschaft von Trainer Julian Duval abstiegsgefährdet – in einer Woche tritt sie beim Tabellenzweiten LTV Wuppertal an.