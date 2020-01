Handball : Spitzenreiter TB Wülfrath erwartet Verfolger

Simone Fränken (am Ball) fällt mit Rückenproblemen aus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Handballerinnen des TB Wülfrath wollen in der Regionalliga den nächsten Heimsieg einfahren. Zugleich laufen bereits Gespräche über die Zukunft.

TB Wülfrath – TuS Königsdorf (Frauen). Gleich zum Regionalliga-Auftakt im neuen Jahr erwartet der Spitzenreiter am Samstag um 17.30 Uhr den Tabellendritten in der Fliethe-Halle. Eine interessante Begegnung, die für die TBW-Handballerinnen von richtungsweisender Bedeutung ist. Mit Siegen über Königsdorf und eine Woche später beim HC Strombach/Gelpe wollen die Wülfratherinnen den Platz an der Sonne festigen.