Handball : ME-Sport-Trainer Tiedermann verlängert

Der Chefcoach kann in der kommenden Saison auf bewährte Handballer vertrauen. Auch im Trainerteam hat Kontinuität oberste Priorität. Die Zweite hingegen braucht eine neue Führung – Christian Hartung legt eine Pause ein.

SG Langenfeld II – Mettmann-Sport. Sehr erfreuliche Nachrichten verkündeten die Verantwortlichen des Oberligisten ME-Sport unter der Woche. „Chefcoach Jürgen Tiedermann und Co-Trainer Andre Loschinski haben nach intensiven Gesprächen mit dem Vorstand ihre Verträge um zwei Jahre verlängert“, ließen die Mettmanner verlauten. Damit will der Verein den eingeschlagenen Weg fortführen, den Verjüngungsprozess der Mannschaft vorantreiben und die Kontinuität auf der Trainerbank beibehalten.

Für Tiedermann, der seit Jahren das sportliche Sagen bei Mettmann-Sport hat, war besonders das Vertrauen der Mannschaft ausschlaggebend für seine Entscheidung. „Alle aktuellen Akteure werden auch in der kommenden Saison das ME-Sport-Trikot tragen“, berichtet er. Darüber hinaus gaben auch Torwarttrainer Kamil Bily und Physiotherapeutin Amanda Pecher ihre Zusage für die kommende Saison. Damit sind die personellen Weichen beim Oberligisten frühzeitig gestellt und die Verantwortlichen können sich nach weiteren Akteuren umsehen. „Das Team soll punktuell verstärkt werden“, sagt Jürgen Tiedermann und macht aus seinem Wunschzettel kein Geheimnis: „Speziell für den rechten Rückraum sind wir auf der Suche und hoffen, noch einen leistungswilligen Spieler verpflichten zu können.“

Eine Neuverpflichtung steht auch für die zweite Mannschaft an, aus der die Mettmanner in der aktuellen Saison immer wieder Spieler in die Erste befördert haben. Christian Hartung legt dort sein Traineramt nieder, um eine Handballpause zu machen. „Wir sind aktuell auf der Suche und hoffen, dass wir diese Lücke auch bald schließen können, um weiter breit im Herrenbereich aufgestellt zu sein“, erklärt Tiedermann als Sportlicher Leiter voller Zuversicht.