Leichtathletik : ME-Sport macht Einsteiger für den Bachlauf fit

Mettmann ME-Sport bietet wieder einen Kurs für Laufeinsteiger an. Der feierte im vergangenen Jahr seine Premiere als Vorbereitung auf den Bachlauf. Nach der Veranstaltung etablierte sich dieser Kurs als fester Lauftreff.

Auch diesmal will der Verein mit dem Einsteigerkurs Anfänger und Wiedereinsteiger zum Bachlauf, der am 1. Mai terminiert ist, hinführen. Das Trainer-Team Martina de Kloet und Marcus Meurer macht die Läufer wahlweise in einem sechs- oder zwölfwöchigen Kurs fit. Am Ende des Trainings sollen die Sportler es schaffen, einen drei Kilometer langen Ausdauerlauf zu absolvieren oder die Strecke beim Bachlauf über fünf Kilometer.