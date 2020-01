Fußball : VfB 03 verliert gegen den Wuppertaler SV

Hilden Die Hildener Oberliga-Fußballer kassieren im Testspiel gegen den Regionalligisten erst spät den entscheidenden Treffer. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Marc Bach den Landesligisten MSV Düsseldorf am Hoffeld.

Schon in der ersten Halbzeit blieben zwingende Chancen Mangelware. Gleichwohl war der Hildener Coach mit der Defensivarbeit seine Truppe zufrieden. „Wir haben gut verschoben“, konstatierte er. Dabei agierte der VfB 03 in der Innenverteidigung mit dem bewährten Duo: Fabian zur Linden, der zuletzt aus beruflichen Gründen passen musste, spielte wieder an der Seite von Justin Härtel. Die Position des rechten Verteidigers übernahm Patrick Percoco, der nach seiner mehrmonatigen Verletzungspause immer besser in Schwung kommt, nach der Pause ohne größere Probleme auf die linke Abwehrseite wechselte. Im Mittelfeld durfte Rainer Gagel seine Qualitäten unter Beweis stellen und offensiv bekamen Nick Hellenkamp und Oliver Krizanovic eine Bewährungschance. Für ein Raunen sorgte indes in der ersten Halbzeit Talha Demir, der einen Freistoß aus gut 35 Metern wie am Strich gezogen Richtung WSV-Kasten jagte, doch der Ball ging knapp über die Latte (43.). Dann stand Nick Hellenkamp nach einer Flanke von Ogün Serdar frei, bekam den Ball per Kopf aber nicht unter Kontrolle.