Handball : Spitzenreiter TBW rutscht in Königsdorf aus

Wülfrath Durch das 22:22-Unenschieden stürzen die Wülfrather Handballerinnen schon wieder vom Regionalliga-Gipfel.

Dabei knüpften die TBW-Handballerinnen in der ersten Halbzeit nahtlos an die gute Leistung aus dem Spitzenduell an. „Wir haben es nur verpasst, die zahlreichen Chancen zu verwerten und in Tore umzumünzen“, analysierte Lars Faßbender. Der Wülfrather Trainer musste mit ansehen, wie sein Team fast im Minutentakt gute Möglichkeiten vergab. „Wir hätten uns auf sechs bis acht Tore absetzen können“, sagte er. Die Gäste diktierten von Beginn an das Geschehen, zogen nach dem 1:1 durch Tore von Luisa Kieckbusch (2) und Kirsten Buiting auf 4:1 davon. Zydra Zimmermann, Torjägerin des TuS Königsdorf und zugleich beste Werferin in der Liga, setzte sich das erste Mal per Siebenmeter in Szene und verkürzte auf 2:4 (12.). Gleichwohl behielt das Faßbender-Team auch in der Folge die Oberhand, erarbeitete sich eine 9:5-Führung und lag damit erstmals mit vier Toren vorne. Dieses Polster hatte auch zur Pause Bestand – mit dem 12:8-Zwischenstand ging es in die Kabine.