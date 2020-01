Handball : Haftmittelthema bleibt eine zähe Angelegenheit

Kurzfristige Hallensperre stört die Vorbereitung der Unitas auf die wichtige Heimpartie gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade.

Bereits in der vergangenen Woche mussten die Haaner auf einen wichtigen Trainingstag mit Haftmittel verzichten. Der Grund: Wegen einer Beschwerde der Schulleitung blieb die Halle an der Adlerstraße kurzfristig am Donnerstag gesperrt, da die von der Stadt beauftragte neue Firma die notwendige Reinigung nach dem regulären Haftmittel-Trainingstag am Mittwoch nicht durchführte und deswegen seitens der Verwaltung den Auftrag für eine Extrareinigung bekam – wer die Kosten dafür übernimmt, bleibt abzuwarten. „Da hat es wohl an der Kommunikation zwischen Stadt und Firma gehapert, die die falschen Trainingstage mitgeteilt bekam, nämlich Dienstag und Donnerstag statt Mittwoch und Donnerstag“, erläuterte Wolfgang Goeken. Anfang dieser Woche überraschte den Unitas-Vorsitzenden die nächste Hiobsbotschaft. „Wegen einer Reparatur am Hallenboden ist die Halle von Mittwoch bis Freitag gesperrt. Sie soll aber am Wochenende wieder offen sein“, berichtete er. Die Konsequenz: Erneut mussten sich die Handballer andere Trainingsmöglichkeiten suchen. Eine Einheit absolvierte der Oberligist im Fitnessstudio, für die andere war er beim Solinger TB zu Gast. Eine gute Vorbereitung sieht mitten in der Meisterschaft anders aus.