Fußball : Aufsteiger SV Hilden-Ost verstärkt sich

Hilden Die Hildener Fußballer sind frischgebackener Vize-Stadtmeister und wollen jetzt in der Kreisliga A durchstarten. Das Ziel: Den Klassenerhalt früh klar machen.

Nach dem „Futsal-Intermezzo“ gilt das Augenmerk von Trainer Stephan Pühs und seinem Team dem Rückrundenstart am 26. Januar gegen den FC Bosporus Düsseldorf. Im ersten Test unterlagen die Oststädter einen Tag nach dem Hallenturnier dem TSV Ronsdorf II mit 3:7 (3:2). Tansu Tokmak (2) und Cem Solmak sorgten für die Pausenführung. In den zweiten 45 Minuten wechselten die Hildener munter durch. Darunter litt offensichtlich die sportliche Qualität, sodass die Wuppertaler noch zu einem deutlichen Sieg kamen. „Das war nicht mehr als eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen. Das Ergebnis ist zwar ernüchternd, dennoch eher zweitrangig“, hatte Trainer Pühs die Partie schnell abgehakt.

Die Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt erfolgt am Sonntag um 15 Uhr (Sportplatz Kalstert) gegen den ebenfalls in der Kreisliga A spielenden GSV Langenfeld. Dann sollen auch die Zugänge eine weitere Bewährungschance erhalten. Alper Yasar (25 Jahre) kommt vom Ligakonkurrenten SV Oberbilk 09 Düsseldorf. Der Angreifer machte bereits in der Halle mit 13 Toren auf sich aufmerksam. Tamer Sürmeli (25 – Angriff) spielte zuletzt beim FC Türkspor Hilden und Oguzhan Aslan (19 – Abwehr) beim ASV Mettmann II. Über Bezirksligaerfahrung verfügt Ousmane Soumah (21 – Angriff), der in der Hinrunde sieben Mal beim SSV Bergisch Born zum Einsatz kam und zuvor für DITIB Solingen und den FC Remscheid auflief.