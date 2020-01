Fußball : Nach Niederlage gegen SSVg Velbert testet 1. FC Wülfrath die SF Baumberg

1. FC Wülfrath – SSVg Velbert 2:0 (1:0). Trotz der Niederlage der Wülfrather Bezirksliga-Fußballer im Testspiel gegen den Oberligisten blickte Sebastian Saufhaus zufrieden drein. „Wir haben uns gegen den Lokalrivalen über weite Strecken gut in Szene gesetzt und unterstrichen, dass unser Team einiges an Qualität aufweist.

Leider haben wir in manchen Situationen nicht clever genug agiert und gerade in unseren Drangphasen zwei unnötige Gegentore kassiert“, sagte der FCW-Trainer.

Ein positives Fazit zog auch Christos Karakitsos. „Wir haben zwar die ersten beiden Testspiele gegen die SG Unterrath und gegen die SSVg Velbert verloren, doch in beiden Begegnungen waren wir ein ebenbürtiger Gegner. Wir sind auf einem guten Weg und werden zum Start der Pflichtspiele nach der Winterpause top vorbereitet in die weiteren Rückrundenspiele gehen“, gibt sich der Torjäger sehr optimistisch. Zuletzt absolvierten die Wülfrather täglich eine Trainingseinheit. „Das schlaucht ganz schön, macht aber Spaß, da alle Spieler des Kaders prima mitziehen. Da schließe ich auch unsere Winterzugänge Jannik Weber und Frederik Streit ein, die sich bei uns sichtlich wohlfühlen“, betont Karakitsos.

Von Beginn an entwickelte sich auf dem Kunstrasen am Erbacher Berg eine muntere Partie. Vor allem die Wülfrather waren um einen frühen Treffer bemüht, die ganz klaren Chancen konnten sie aber zunächst nicht generieren, da die SSVg-Abwehr sicher stand. Die Gäste hingegen markierten das 1:0 (20.), als Axel Glowacki am Strafraum nicht energisch genug gestört wurde und aus zwölf Metern traf. Bis zur Pause hatte Karakitsos zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich, scheiterte aber jeweils knapp.