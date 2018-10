SC Rhenania Hochdahl unterliegt Spitzenreiter SC Unterbach

HOCHDAHL/UNTERBACH Der Tabellenführer liefert mit einer starken Anfangsphase die Grundlage für den Erfolg. Die Rhenania legt unter ihrem neuen Trainer Gregor Hermann erst spät den Respekt vor dem Favoriten ab und nutzt ihre Chancen nicht.

Das Nachbarschaftsduell in der Düsseldorfer Fußball-Kreisliga A zwischen dem SC Rhenania Hochdahl und Spitzenreiter SC Unterbach war bereits nach elf Minuten vorentschieden. Gleich in der Angangsphase schnürten die anfangs überzeugend auftretenden Unterbacher einen Dreierpack. Nach dem Abspielfehler von Fabian Maranke zog der in Ballbesitz gekommene Daniel Mion entschlossen ab – 0:1 nach sechs Minuten. Zwei Minuten darauf legte Mion Rachid Loukil zum 0:2 auf.