VfB 03 Hilden glaubt auch beim VfB Homberg an seine Siegchance

Fußball : VfB 03 fordert den Spitzenreiter heraus

VfB-Kapitän Stefan Schaumburg (l.) bejubelt mit dem Torschützen Pascal Weber die 1:0-Führung gegen Nettetal. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Nach dem klaren Heimerfolg über Aufsteiger Union Nettetal rechnen sich die Hildener Fußballer nun auch Chancen aus, beim bislang ungeschlagenen Oberliga-Tabellenführer VfB Homberg zumindest einen Punkt zu holen.

Die Fußballer des VfB 03 Hilden erleben im ersten Drittel der Oberliga-Saison ein Wechselbad der Gefühle. Denn in elf Meisterschaftsbegegnungen holte die Mannschaft von Marc Bach erst zwölf Punkte – zu wenig, um schon jetzt von einer ruhigen Weihnachtszeit zu träumen, denn die Konkkurenz im Kampf um den Klassenerhalt hängt den Hildenern weiter im Nacken. Fünf Niederlagen stehen drei Siege und drei Unentschieden gegenüber. Eine Bilanz, die das VfB-Team in den nächsten beiden Begegnungen nur schwer verbessern kann. Denn am Samstag (16 Uhr, PCC-Stadion, Rheindeichstraße 50, Duisburg) geht es zum Liga-Primus VfB Homberg und eine Woche später gibt der aktuelle Tabellendritte Sportfreunde Baumberg seine Visitenkarte in Hilden ab.

Gleichwohl sehen die Verantwortlichen des VfB 03 den Partien zuversichtlich entgegen. Da ist zum einen der Umstand, dass der aktuelle Tabellenzwölfte gegen spielerisch starke Mannschaften besser zurechtkommt als gegen Kontrahenten, die vermeintlich auf Augenhöhe sind. Auf der anderen Seite reklamiert Marc Bach den positiven Trend der vergangenen englischen Woche für sich. Auf das 1:1 im Liga-Alltag beim Aufsteiger SC Velbert folgte der bravouröse Auftritt im Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten Fortuna. Zwar kassierten die Hildener auf dem Naturrasen am Bandsbusch fünf Treffer, schafften es aber erstmals im dritten Anlauf der vergangenen fünf Jahre, gegen die Düsseldorfer Elf ein Tor zu erzielen. Ein Treffer, der Mut gab. Zugleich wirkte das Duell gegen die Fortuna wie ein Jungbrunnen nach – endlich mal entwickelten die Hildener in der folgenden Partie gegen Union Nettetal körperliche Robustheit in den Zweikämpfen, kauften den Gästen damit den Schneid ab und legten so die Basis für den ersten Heimerfolg in dieser Saison, der mit 4:0 deutliche Formen annahm.

Ähnliches Durchsetzungsvermögen ist aber auch in der vorgezogenen Partie am Samstag vonnöten. Denn der Gegner ist von einem ganz anderen Kaliber als die Union. Der VfB Homberg ist – zumindest aktuell – das Maß aller Dinge in der Oberliga. In elf Partien ging das Team von Stefan Janßen zehn mal als Sieger vom Platz. Einzig gegen die SSVg Velbert reichte es nur zu einem Unentschieden. „Saisonübergreifend sind die Homberger sogar schon seit 27 Begegnungen ungeschlagen“, hat sich Marc Bach informiert. Damit unterstreicht der Trainer des VfB 03 noch einmal die Favoritenrolle der Gastgeber. Und er ist voll des Lobes für sein Gegenüber Stefan Janßen: „Ich kenne ihn seit vielen Jahren – er hat auch schon in Hiesfeld und bei Schwarz-Weiß Essen gute und erfolgreiche Arbeit abgeliefert.“ Verstärkungen wie Felix Clever oder Emre Demircan, die beide vom Regionalligisten SG Wattenscheid 09 kamen, tragen ihren Teil zum Homberger Höhenflug bei.