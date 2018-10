Ex-Vorsitzender Martin Blau trommelt weiter für die DJK Unitas Haan

Martin Blau trommelt auch in Zukunft bei den Heimspielen in der Halle an der Adlerstraße für die Unitas. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Weil die Söhne Handball spielten, übernahm Martin Blau den Vorsitz bei der Unitas. Der Blick des Vorstands ging immer nach oben.

Blau Im Nachhinein muss ich sagen: Es war sehr kurzweilig. Wenn man es etwas differenzierter betrachtet, dann war es eine Zeit, die nicht einfach war. Wegen der Flüchtlingspolitik hatten wir zum Beispiel die Hallen nicht zur Verfügung – eine fremdgesteuerte Geschichte, für die vermutlich keiner etwas kann. Und dann sind wir in der Haftmittelfrage nicht weitergekommen. Ich wollte nie in die Politik oder damit zu tun haben, musste mich aber jetzt damit auseinandersetzen. Ich kenne die Parteien alle, egal ob CDU, SPD, Grüne oder Freie Wählergemeinschaft. Das ist ein gutes Miteinander, aber beim Thema Haftmittel waren die Ansichten sehr differenziert und es war schwierig, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Haftmittel notwendig sind, um leistungsorientiert Handball spielen zu können.

Blau Ja, die erste und zweite Herrenmannschaft sowie die A-Jugend dürfen am Wochenende mit Haftmittel spielen. A-Jugend und Oberliga-Team trainieren gemeinsam, aber die Zweite hat noch keinen Trainingstermin, an dem sie Haftmittel verwenden darf.

Blau Da gebe ich Ihnen recht. Es ist jedoch nicht nur eine Frage von Haftmittel, sondern auch von der Einkaufspolitik. Der Trainer hat mich da in einigen Punkten überzeugt. Speziell der Torwart war ein Thema. Mit Dario Musacchio haben wir einen guten verloren, der war menschlich ein richtiges Pfund. Kai Müller wollte aber unbedingt Tobias Joest von der SG Langenfeld holen und deshalb mit drei Torhütern in die Saison gehen. Dario hat sich letztlich entschieden, den Verein zu wechseln, so dass wir jetzt nur mit Tobi und Christopher Seher in die Saison gestartet sind. Die Leistungen, die Tobi diese Saison gezeigt hat, haben mich überzeugt: Kai lag mit seiner Wahl und der Zusammenstellung der Mannschaft richtig. Um erfolgreich zu sein, ist der Torwart die halbe Miete..