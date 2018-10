Deutsche Jugend-Nationalmannschaft spielt in Wülfrath remis

Paul Nebel brachte die deutsche U 17-Nationalmannschaft im Lhoist-Sportpark mit 1:0 in Führung. Foto: Blazy, Achim (abz)

WÜLFRATH Die deutsche Jugendnationalmannschaft erreicht im Lhoist-Sportpark gegen Dänemark ein 1:1-Unentschieden. Auch DFB-Vizepräsident Peter Frymuth sieht sich die Begegnung an. Vielleicht gibt es bald wieder ein Länderspiel in Wülfrath.

Bereits vor dem Anpfiff kam Atmosphäre wie bei einem Länderspiel der deutschen A-Nationalmannschaft auf. Ein großes Banner wurde am Mittelkreis ausgebreitet und die Nationalhymnen ertönten. Vorher begleiteten Einlaufkinder die Nationalmannschaften auf das Feld. Direkt nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Martin Liankiewicz entwickelte sich eine flottes Begegnung, in der die deutsche U 17 die größeren Spielanteile hatten, die Dänen mit ihren schnell vorgetragenen Kontern aber stets gefährlich waren. Die Gastgeber erwischten einen guten Start und markierten bereits nach zehn Minuten die 1:0-Führung, als Paul Nebel (FSV Mainz 05) mit einem Schuss aus 14 Metern erfolgreich war. In der Folge kontrollierten die körperlich kompakteren Deutschen die Begegnung, ließen aber vor der Pause noch einige sehr gute Möglichkeiten aus.