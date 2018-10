Neu formiertes Team des Mettmanner THC überzeugt auf Rasen

METTMANN Mit einem verdienten 4:2-Erfolg beim Reinhagener TB sicherte sich die Hockey-Herrenmannschaft des Mettmanner THC nach Abschluss der Hinrunde der Feldsaison 2018/19 den vierten Tabellenplatz in der Verbandsliga.

Von Beginn an kontrollierte der MTHC in Dinslaken das Spiel. Die Gäste standen hoch und entwickelten viel Druck in der Offensive. Bereits in der Anfangsphase erspielten sich die Mettmanner durch Kevin Kranz, Julius Voith und ´Sven Goetzke einige gute Chancen, zeigten aber zunächst Schwächen im Abschluss. In der 19. Minute fiel das längst fällige 1:0 für den MTHC, als Sven Goetzke seinen Mitspieler Philipp Gutt mit einem feinen Pass einsetzte und der per Rückhandschuss die Kugel im Reinshagener Kasten unterbrachte. Die Gastgeber drängten danach auf den Ausgleich, der ihnen schließlich in der 27. Minute gelang.