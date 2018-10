DJK Unitas Haan weist Ansturm der HG Remscheid zurück

Handball : Spitzenreiter Unitas siegt nervenstark

Pascal Schusdzarra setzte sich am Kreis immer wieder erfolgreich in Szene. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan/Remscheid In einer spannenden Oberliga-Begegnung behalten die Haaner Handballer mit 34:28 die Oberhand beim am Ende demoralisierten Verfolger HG Remscheid. Mit dem Sieg verteidigt das Müller-Team die Tabellenführung.

Die Vorstellung des Tabellenführers DJK Unitas Haan beim Verfolger HG Remscheid war aller Ehren wert. Und die Handball-Fans in der gut gefüllten Halle Neuenkamp kamen auf ihre Kosten, denn die Oberliga-Partie bot eine Menge Spannung. Die Waagschale neigte sich erst in den letzten zehn Minuten endgültig zugunsten der Haaner, die gleich zu Beginn die Führung übernahmen und sie danach nicht mehr abgaben – allen Bemühungen der Remscheider zum Trotz. Deren bester Werfer war einmal mehr Michael Heimansfeld, der kaum zu stoppen war und am Ende auf zwölf Treffer kam, unter anderem fünf Siebenmeter versenkte. Bei den Strafwürfen hatten weder der erneut bärenstark haltende Tobias Joest noch der zwischendrin extra eingewechselte Christopher Seher eine Chance. Am Ende aber setzten sich die Haaner mit 34:28 (16:13) durch.

Knapp fünf Minuten lieferten sich die Kontrahenten in der Anfangsphase der Begegnung ein ausgeglichenes Spiel. Nach dem 3:2 durch Raphael Korbmacher zogen die Haaner aber allmählich davon. der 3:7-Rückstand war für Lukas Steinhoff Grund, die erste Auszeit zu nehmen. Auf wirklich fruchtbaren Boden fielen die Worte des Remscheider Trainers aber wohl nicht, denn auch in der Folge blieben die Unitas-Handballer spielbestimmend. Großen Anteil daran hatte nicht zuletzt Tobias Joest. So parierte der Haaner Torhüter einen schnellen Vorstoß von Philip Baier, im Gegenzug traf Raphael Korbmacher zum 10:5. Auch in der Folge hatten die überraschend stark aufspielenden Haaner die Begegnung im Griff, führten mit 12:7 (17.) und 16:11 (26.). In den letzten Minuten der ersten Halbzeit verkürzten die Remscheider den Abstand auf drei Tore. 45 Sekunden vor dem Pausenpfiff scheiterte Marcel Billen mit einem Siebenmeter an HGR-Keeper Tobias Geske, und der letzte Unitas-Angriff verpuffte, da Domagoj Golec von der ungewohnten Linksaußen-Position den Ball am rechten Pfosten vorbei warf.

So spielten sie HG Remscheid – DJK Unitas Haan 28:34 (13:16). HGR: Franz, Geske – Niese (1), Baier (2), Heimansfeld (12/5), Tymaz (4), Voss, Dobrolo­wicz, Schönfeld, Rohter (1), Jansen (6/1), Rath, Hermann (2). Unitas: Joest, Seher – Korbmacher (5/1), Schlierkamp (4), Austrup (5), N. Blau (1), Billen (7/1), Kordes, Ziegler (1), Schmalbuch, Golec (4), Schusdzarra (7).



