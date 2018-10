ASV Mettmann will beim ASV Wuppertal siegen

Fußball : Coach Maik Franke trifft auf bekannte Gesichter

Maik Franke blickt zuversichtlich nach vorne. Foto: Blazy, Achim (abz)

METTMANN Der 51-Jährige hat früher etliche Spieler des ASV Wuppertal trainiert. Dort tritt er am Sonntag mit dem ASV Mettmann an.

Mit gemischten Gefühlen geht Maik Franke in die Begegnung beim ASV Wuppertal (Sonntag, 15 Uhr). „Die Gastgeber sind meines Erachtens deutlich stärker als es der derzeitige 13. Tabellenplatz aussagt. Das ist eine Mannschaft, in der einiges an spielerisches Potenzial steckt.“ Der Mettmanner Trainer meint, das gut beurteilen zu können, denn er hat mehrere Fußballer dieses Teams früher trainiert. In seiner Zeit als Coach des 1. FC Wülfrath gehörten die beiden jetzigen ASV-Spielertrainer Alen Erkosevic und Sezer Orhan sowie Stürmer Franklin Poungoue-Tiako zu seinem Kader. Hasan Cöp trainierte in der vergangenen Spielzeit unter ihm beim ASV Mettmann. „Die Wuppertaler haben zudem mit Luis Rosenecker einen klasse Spieler in ihren Reihen, den ich gern selbst nach Mettmann geholt hätte“, erklärt Franke. Der Mettmanner Coach nahm den ASV Wuppertal kürzlich bei dessen Pokalspiel gegen Germania Wuppertal unter die Lupe. Seine Erkenntnis: „Der ASV hat zwar verloren, war aber spielerisch das bessere Team. Das wird für uns keine leichte Aufgabe.“ Etwas ungewohnt sei für seine Mannschaft zudem der Naturrasenplatz der Wuppertaler.

Die Mettmanner gehen nicht mit übertriebenen Respekt in die Begegnung. Immerhin sind sie seit fünf Bezirksliga-Begegnungen ungeschlagen und liegen als Tabellenvierter nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter SSV Berghausen und dem Zweiten HSV Langenfeld. So eine Serie gibt normalerweise Selbstvertrauen, so dass die Gäste mit breiter Brust in die Partie gehen können.



