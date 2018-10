VfB 03 Hilden II siegt mit 5:2 beim TuS Grevenbroich

HILDEN Der klare Erfolg in der Fußball-Bezirksliga lässt die Reserve des VfB 03 wieder nach oben rücken. Im Angriff läuft es für die Hildener diesmal wie am Scnürchen.

Ein ganz starker Auftritt in den ersten 45 Minuten bescherte dem VfB 03 Hilden II in der Bezirksligapartie beim TuS Grevenbroich einen verdienten 5:2 (4:0)-Erfolg. Nach Doppelpass mit Timo Kunzl stellte Gianluca De Meo die Weichen früh (7.) in Richtung Sieg. „Wir haben gleich deutlich gemacht, wer hier als Sieger den Platz verlassen will. Das hat nichts mit mangelndem Respekt vor dem Gegner zu tun, aber wir wollten hier einfach gewinnen. Und diese Einstellung haben wir gerade in der ersten Halbzeit mit einer Top-Leistung auf den Platz gebracht“, sagte Trainer Tim Schneider im Rückblick auf die erste Halbzeit. Und die weiteren Treffer waren dann auch allesamt gut herausgespielt.