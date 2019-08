Fußball : Neue Spielformen im Kinderfußball

Kreis Mettmann König Fußball soll für den Nachwuchs attraktiver werden. Dafür will der Deutsche Fußball- Bund mit einem Pilotprojekt sorgen, dass in der neuen Saison die nächste Stufe erreicht: Kleinere Mannschaften, kleinere Spielfelder und ein geringerer Eingriff von außen sollen zu mehr Spielspaß und somit eine langfristige Ausübung der Sportart führen.

Konkret wird in der G- und F-Jugend im Zwei-gegen-zwei oder Drei-gegen-drei auf vier Mini-Tore gespielt. In der E-Jugend sollen Fünf-gegen-fünf und Sieben-gegen-sieben mit Kleinfeldtoren und erstmals mit Torhütern gespielt werden. „In der neuen Ausgestaltung ist der Fußball kindgerechter“, urteilt Markus Hirte, Leiter der Talentförderung beim DFB. „Je größer die Gruppen, desto weniger Ballkontakte haben die einzelnen Spieler.“ So gingen besonders die eher leistungsschwächeren oder körperlich unterlegenen Mini-Kicker häufiger unter, die dadurch den Spaß an der Sportart verlieren. „Darüber hinaus wird im Kinderfußball häufig zu früh Wert auf Taktik gelegt, worunter die Ausbildung der fußballerischen Grundlagen leidet“, sagt Hirte, der sich auf diverse Untersuchungen beruft.