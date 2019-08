Fußball : Vizemeister muss sich im Derby strecken

Hilden Die zweite Mannschaft des VfB 03 Hilden trifft zum Meisterschaftsauftakt in der Bezirksliga-Gruppe 1 in Berghausen gleich auf einen starken Kontrahenten. Doch das Team von Tim Schneider demonstriert Selbstbewusstsein.

Von wegen leichter Aufgalopp. Für den VfB 03 Hilden II geht es beim Start in die Bezirksligasaison (Gruppe 1) gleich in die Vollen. Klar, für alle anderen Klubs ist die englische Woche zum Auftakt ebenfalls eine Herausforderung. Aber für die Hildener steht bei der Premiere am Sonntag (15.15 Uhr, Sportplatz Baumberger Straße) direkt die schwere Aufgabe beim SSV Berghausen bevor. Auch die beiden Heimspiele am Mittwoch gegen Kalkum-Wittlaer und am Sonntag darauf gegen Lohausen haben es in sich.