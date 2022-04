„Super-Gau“ : Merk kritisiert Umsetzung des Video-Assistenten

Köln Ex-Bundesligaschiedsrichter Markus Merk hat sich in einem Interview mit deutlichen Worten über den Gebrauch des VAR geäußert und ein grundsätzliches Problem festgestellt. Welches das ist.

Der ehemalige „Weltschiedsrichter“ Markus Merk hat sich kritisch über die Umsetzung des Video-Assistenten in der Fußball-Bundesliga geäußert. „Wie kann es dazu kommen, dass eine 100-prozentig falsche Entscheidung trotz der VAR-Rückversicherung bestehen bleibt?“, fragte der 60-Jährige im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger: „Das ist der Super-Gau.“

Harte Kritik und Ruf nach Reform : Der Video-Schiedsrichter am Pranger

Die Technik sei nur so gut, wie der Mensch der sie bediene, so Merk weiter: „Hier haben wir ein Problem.“ Der eigentliche Fehler liege jedoch an anderer Stelle: „Es werden viel zu viele Szenen überprüft“, sagte der ehemalige FIFA-Referee. „Das ist der falsche Weg! Es konterkariert die Kernkompetenz des Schiedsrichters: Situativ und vollverantwortlich entscheiden.“