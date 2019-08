Fußball : 1. FC Wülfrath fertigt Absteiger ab

Christos Karakitsos überwand SSV-Torwart Ihsan Kazkurt sechs Mal. Foto: Blazy, Achim (abz)

WÜLFRATH Christos Karakitsos macht gegen seinen Ex-Klub SSVg Heiligenhaus das halbe Dutzend voll und garantiert damit für den klaren Sieg im Bezirksliga-Duell.

Pflichtaufgabe erfüllt, verdient gewonnen, aber trotz des klaren 6:2-Erfolges im Derby gegen den Landesligaabsteiger SSVg Heiligenhaus gab es beim 1. FC Wülfrath neben Sonnenschein auch einigen Schatten. So lässt sich der Saisonauftakt bei den FCW-Fußballern kurz zusammenfassen. Ein Wülfrather Fußballer verbreitete aber nur Glanz. Der von Heiligenhaus gekommene Christos Karakitsos unterstrich seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll und erzielte alle sechs Treffer der Gastgeber. FCW‑Coach Sebastian Saufhaus wollte Karakitsos unbedingt verpflichten und hatte das richtige Näschen. Es scheint so, dass die Wülfrather an ihrem neuen zentralen Angreifer noch viel Freude haben werden.

Die Freude über den Auftritt seiner Mannschaft war bei Sebastian Sauihaus eher verhalten. „Im Vergleich zu den guten Vorstellungen in den Testspielen war meine Mannschaft deutlich schwächer. Es blieb doch einiges Stückwerk und das Defensivverhalten entsprach nicht meinen Erwartungen. Vielleicht spielte eine Rolle, dass unsere Fünfer-Kette nicht genug eingespielt ist“, erklärte der FCW-Coach. Zudem habe auch die frühe 3:0-Führung dazu verleitet, nicht entschlossen genug in die Zweikämpfe zu gehen. „Insgesamt sollte man aber als Trainer zufrieden sein, wenn zum Saisonauftakt in einem Derby ein 6:2-Erfolg herausspringt“, schlug er versöhnliche Töne an und lobte zudem den Gegner. „Die neu zusammengestellte Heiligenhauser Mannschaft hat sich hier gut aus der Affäre gezogen.“ Mit der Leistung seines Teams war auch SSVg-Kapitän Hidayet Aydogan trotz der Niederlage zufrieden. „Wir haben dem FCW streckenweise Paroli geboten und gezeigt, dass wir über Potenzial verfügen. Ich bin mir sicher, dass wir nicht absteigen“, zeigte sich der zweifache Torschütze selbstbewusst.

Nachdem sich die Gäste in den ersten fünf Minuten zwei gute Möglichkeiten erspielten, nahm der FCW das Heft in die Hand und es folgte ein toller Auftritt von Christos Karakitsos. Zwischen der siebten und 13. Minute erzielte er drei Treffer. Zunächst schloss er eine feine Kombination über mehrere Stationen erfolgreich ab. Dann markierte er den schönsten Treffer des Tages, als er nach einer langezogene Flanke den Ball volley mit einen Schrägschuss in den Winkel beförderte. Als er danach mit einer feinen Aktion auch noch das 3:0 erzielte, war der FCW auf der Siegerstraße. Der Heiligenhauser Aydogan nutzte einen Abwehrfehler zum 1:3, doch Karakitsos stellte den 4:1-Pausenstand sicher.

Im zweiten Durchgang verlor der FCW über weite Strecken die spielerische Linie und die SSVg setzte einige Akzente. Wiederum Aydogan verkürzte auf 2:4 (61). Karakitsos erhöhte auf 5:2. Dann hielt Torwart Semih Demirhat einen von ihm selbst verursachten Foulelfmeter. Kurz vor dem Ende krönte Karakitsos seine überragende Leistung mit seinem sechsten Treffer.