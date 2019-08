Handball : Unitas Haan sucht 2. Vorsitzenden und einen Finanzwart

Haan Die turnusgemäße Jahresversammlung der DJK Unitas Haan steigt am Dienstag, 27. August, im Forum der Katholischen Kirche. Neben dem Jahresbericht des Vorstandes stehen wichtige Wahlen an, da sich zwei Mitstreiter aus dem geschäftsführenden Vorstand verabschieden.

So gibt der 2. Vorsitzende Norbert Merks seinen Posten ebenso auf wie Finanzwärtin Elke Kinscheck. Lücken, die es dringend zu füllen gilt. „Wir führen viele Gespräche, sind aber noch nicht zum Durchbruch gekommen“, berichtet Wolfgang Goeken. Der Vorsitzende wirbt für die ehrenamtliche Mitarbeit in der Unitas, die zuletzt sportlich als Vizemeister in der Handball-Oberliga auf sich aufmerksam machte. Auch in der kommenden Saison will das Herren-Team wieder an der Spitze mitmischen.