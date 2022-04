Neue Regel im Fußball greift ab Sonntag : Deshalb werden Spielabsagen ab dem 1. Mai doppelt bestraft

Fußball (Symbol) Foto: dpa

Fussball Eine neue Regelung des WDFV soll Spielabsagen im Fußball härter bestrafen. Eigentlich wurde dieses Vorgehen schon vor einiger Zeit eingeführt, kam aufgrund der coronabedingt abgebrochenen Spielzeiten nicht zum Tragen. Worauf sich die Vereine nun einstellen müssen. gilt ab dem 1. Mai in allen Kreisen.

Am Sonntag ist der 1. Mai – ein Datum, das sich alle Vereine dick im Kalender anstreichen sollten. Denn dann greift im Westdeutschen Fußballverband (WDFV) eine Regelung, die zwar nicht neu ist, die aber in den vergangenen beiden Spielzeiten nicht zum Tragen kam, weil die Spielzeiten bedingt durch die Corona-Pandemie jeweils vorzeitig beendet werden mussten.

Wenn Vereine sich in der Vergangenheit entschlossen haben, an einem der letzten Spieltage der Saison nicht anzutreten – egal aus welchen Gründen – so mussten sie außer einer Geldstrafe nichts fürchten, solange dies nicht mehr als zweimal in der Saison der Fall war. Erst beim dritten Mal drohte dem Team der Zwangsabstieg.

Doch in der laufenden Saison greifen nun auch erstmals die neuen Sanktionen für eine Spielabsage. Denn künftig ist nicht nur ein Ordnungsgeld von 100 Euro zu entrichten, die jeweilige Mannschaft bekommt auch in der kommenden Saison 2022/23 drei Punkte abgezogen. Für ein Team, das sich jetzt noch drei Absagen leistet, etwa weil es ohnehin bereits sportlich abgestiegen ist, würde also mit den maximal möglichen neun Minuspunkten in die kommende Spielzeit gehen.

Grund für diese neue Regelung ist, dass es in den Jahren vor der Pandemie immer häufiger vorkam, dass Mannschaften sich wegen ihrer Mannschaftsfahrt oder anderer Aktivitäten gerne mal ein freies Wochenende genommen haben – weil die Konsequenzen aus der Mannschaftskasse locker abzufedern waren. Wenn die Vereine nun aber Konsequenzen für die neue Spielzeit befürchten müssen, ist davon auszugehen, dass es zu solchen Vorfällen weit seltener kommen wird. Die Regel tritt ab Sonntag in Kraft.

Genau festgehalten ist die Regel im Paragrafen 37 der WDFV-Spielordnung. Dort heißt es unter dem Punkt „Teilnahme an Pflichtspielen“ zunächst allgemein: „Jeder Verein hat das Recht, an Pflichtspielen mit einer beliebigen Anzahl von Mannschaften teilzunehmen. Mit seiner Meldung, die zu dem von der spielleitenden Stelle vorgeschriebenen Termin erfolgen muss, verpflichtet er sich zur regelmäßigen Teilnahme an den für seine Mannschaften angesetzten Spielen.“