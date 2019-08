Fußball : SC Unterbach gewinnt Testspiel gegen Eller

Tobias Schössler (am Ball) traf zur Unterbacher 2:0-Führung. Foto: Blazy, Achim (abz)

UNTERBACH/HILDEN Aufsteiger MSV Hilden fegt den letztjährigen Kreisliga B-Rivalen SV Nord vom Kunstrasen.

Der letztjährige Vierte und heuer wieder mit einigen Ambitionen in die Kreisliga A-Saison startende SC Unterbach hielt im Testspiel Aufsteiger Sportring Eller mit 5:2 (3:0) in Schach. „Bis zum 5:0 nach knapp 70 Minuten ging unsere Elf konzentriert zur Sache, wobei die Führung bis dahin schon deutlicher hätte ausfallen können. Die zwei Gegentore mussten eigentlich nicht sein“, urteilte hinterher Jörg Spanhiel, der Fußballchef des SCU. Die Gastgeber spielten direkt munter nach vorne, machten deutlich, dass sie in der Punkterunde oben mitmischen werden. Für Eller hingegen geht es wohl nur um den Klassenerhalt.