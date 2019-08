Fußball : SSV Erkrath sagt die Generalprobe in Hösel ab

Erkrath (ER) In zehn Tagen (17. August, Anstoß 17 Uhr) geht im Toni-Turek-Stadion das Kreisliga A-Eröffnungsspiel zwischen dem SSV Erkrath und dem SC Unterbach über die Bühne. Bis dahin erwartet SSV-Trainer Denis Clausen, dass sich sein durch Verletzungen und Urlaub derzeit etwas ausgedünnter Kader wieder füllt.

„Wir haben unsere Zusage für das am Sonntag geplante letzte Testspiel gegen Hösel wegen des personellen Engpasses zurückgezogen. Es ist sicher sinnvoller, in den verbleibenden Trainingseinheiten für den erforderlichen Feinschliff zu sorgen“, erklärte Nowak die Absage gegen den Ligarivalen, der am 10. November zum Punktspiel in Erkrath zu Gast ist.