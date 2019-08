Fußball : ASV Mettmann setzt sich höhere Ziele

METTMANN Das neu formierte Bezirksliga-Team überzeugt in den Testspielen. Am Sonntag geht es jedoch erstmals um Meisterschaftspunkte.

Für Maik Franke ist es wichtig, dass der ASV durch die vielen Neuzugänge im Kader breiter aufgestellt ist. „Wir hatten in der vergangenen Spielzeit schon Probleme, wenn zwei, drei Spieler ausfielen, dies adäquat zu kompensieren.“ Auch wenn die spielerische Qualität im Aufgebot zunahm, sieht er doch ein Problem: „Wir haben den Kader deutlich verjüngt. Es bleibt abzuwarten, wie die jungen Spieler es verkraften, wenn es in wichtigen Partien hart auf hart kommt.“

Franke unterstreicht, dass er und die Verantwortlichen des ASV von der kommenden Saison einiges erwarten. „Ich bin mir mit unserem Sportlichen Leiter, Mutlu Yalavac, hinsichtlich der Zielsetzung einig. Wir wollen unter die ersten drei der Tabelle und streben an, ernsthaft um den Aufstieg mitzuspielen.“ In diesem Zusammenhang lobt der Coach Yalavac: „Mutlu hat als Sportlicher Leiter in den letzten Wochen einen tollen Job gemacht und in Absprache mit mir viele Transferverhandlungen geführt, die zumeist erfolgreich verliefen. Glanzstück war natürlich die Verpflichtung des erfahrenen Torjägers Christian Schuh, der uns in der Offensive erheblich weiterhelfen wird.“ Doch auch die anderen Neuzugänge passen laut Franke genau ins Konzept. Dazu gehört Rückkehrer Fabian Helmes, der ebenfalls im Angriff für neuen Schwung sorgen soll. Welches großes Vertrauen der ASV-Coach in den derzeit verletzten Helmes setzt, zeigt der Umstand, dass er ihn als neuen Kapitän des Bezirksliga-Teams bestimmte. „Er hat die dafür notwendige spielerische Erfahrung und verfügt über die für diese Position wichtigen Führungsqualitäten“, erläutert Franke. Stellvertreter von Helmes sind Ardian Duraku und Julius Glittenberg.