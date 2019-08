Fußball : 1. FC Wülfrath will „eine vernünftige Rolle spielen“

WÜLFRATH Der ambitionierte Fußball Bezirksligist empfängt am Sonntag den Landesliga-Absteiger SSVg Heiligenhaus.

Sebastian Saufhaus zieht eine erfreuliche Bilanz der langen Vorbereitungsphase. „Bis auf die Begegnung gegen den Oberligisten SSVg Velbert haben wir kein einziges Testspiel verloren, nur einmal Unentschieden gespielt. Alle Spieler des Kaders haben prima mitgezogen“, sagt der Wülfrather Trainer. Dabei hatte der FCW einen größeren Umbruch zu verkraften, denn 13 Fußballer verließen den Verein und elf Neuzugänge waren zu integrieren. „Diesen Umbruch haben wir meiner Meinung gut hinbekommen. Die neuen Spieler haben sich gut integriert und jeder hat in den Vorbereitungsspielen sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugt“, berichtet Saufhaus. Zugleich betont der ehrgeizige Chefcoach: „Die Neuzugänge passen vom Charakter her gut. Ich habe den Eindruck, der Kader wächst sowohl spielerisch als auch menschlich gut zusammen.“ Für ihn ist es ganz wichtig, dass er im Gegensatz zu der vergangenen Spielzeit in allen Mannschaftsteilen mehr Alternativen hat. „Der Kader ist gleichwertiger besetzt und der gesunde Konkurrenzkampf um den Platz in der Startformation hat bereits begonnen“, unterstreicht der A-Lizenz-Inhaber.