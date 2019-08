Fußball : VfB 03 Hilden fegt Fortuna Bottrop aus dem Niederrheinpokal

David Szewzcyk (links) stand in der Hildener Startformation. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Einen starken Auftritt lieferten die Oberliga-Fußballer des VfB 03 in der ersten Runde des Niederrheinpokals. Die Hildener gastierten beim SV Fortuna Bottrop und zeigten dem Bezirksligisten mit einem 11:1-Sieg klar die Grenzen auf.

Gleichwohl blieb Marc Bach auf dem Boden. „Wenn man elf Tore im Pokal erzielt, kann man absolut zufrieden sein. Wir haben schnell für klare Verhältnisse gesorgt und sind sicher in die nächste Runde eingezogen“, stellte der Trainer des VfB 03 fest. Gleich danach trat er aber auf die Euphoriebremse und betonte: „Am Sonntag wartet mit dem 1. FC Monheim ein ganz anderes Kaliber auf uns. Wir werden uns intensiv auf die Partie vorbereiten. Das Pokalduell war für uns ein guter Test, gerade was die Offensive angeht.“

Pascal Weber, der am Ende der vergangenen Saison nach starken Knieproblemen schon über das Ende seiner Karriere nachdachte, präsentiert sich nach der Sommerpause und einer guten Vorbereitung bereits wieder in bestechender Torlause. Der Angreifer verwertete einen Querpass von Talha Demir zur frühen 1:0-Führung (12.). Sieben Minuten später parierte der Bottroper Schlussmann einen Schuss von Selcuk Yavuz und Weber staubte zum 2:0 ab. Mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern verkürzte Tim Strickerschmidt für Bottrop auf 1:2 (33.). Fast im Gegenzug traf Konstantinos Moulus nach einem Fehler des Fortuna-Torhüters zum 3:1 (35.). Nach einer schönen Kombination der Hildener kam das Leder zu Demir, der mit einem Flachschuss aus 13 Metern auf 4:1 (39.) erhöhte. Den Schlusspunkt vor der Pause setzte Pascal Weber, als er nach einem Steilpass in die Tiefe den herausstürmenden Keeper der Gastgeber mit einem Lupfer aus 25 Metern zum 5:1 (43.) überwand.