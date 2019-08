Fußball : Aufsteiger FC Mettmann 08 erwartet Vizemeister Dornap

METTMANN Fast auf den Tag genau elf Jahre nach seiner Vereinsgründung stieg der FC Mettmann 08 durch einen 6:5-Erfolg nach Elfmeterschießen im Relegationsspiel gegen den SV Union Velbert II erstmals in die Kreisliga A Wuppertal/Niederberg auf.

Nachdem nun endlich der ersehnte Aufstieg in die Kreisliga A gelang, wollen die Mettmanner unbedingt die Klasse halten und sich nach und nach in der neuen Umgebung etablieren. „Da wir erst Mitte Juni das Entscheidungsspiel um den Aufstieg bestritten, war es sehr schwer, den Kader mit Neuzugängen zu füllen, da die Planungen bei den anderen Vereinen schon so gut wie abgeschlossen waren“, erläutert Steffen Röck, der auch in dieser Saison verantwortlicher Coach ist. Zugleich fügt der junge Trainer hinzu, dass für die Mettmanner die Teilnahme am üblichen Transferkarussell sowieso nicht in Frage kommt. „Dafür haben wir überhaupt nicht die finanziellen Mittel. Zudem haben wir eine andere Vereinsphilosophie. Wir setzen auf die Jugend und wollen mit Eigengewächsen unseren Weg gehen.“ Der mit über 600 Mitgliedern größte Fußballverein in Mettmann hat mit fast 20 Jugendmannschaften eine der größten Nachwuchsabteilungen in der Region. Zum Aufstiegsteam gehörten bereits drei A-Junioren, und auch im aktuellen Kader stehen wieder einige A-Jugendliche.